I manager promuovono il governo | a Cernobbio due su tre danno un giudizio positivo

Oltre duesu tre esprimono unsull’operato del, dal quale si aspettano possa ancora migliorare. È quanto emerso dal primo televoto della seconda giornata del workshop “Lo scenario dell’economia e della finanza”, organizzato da The European House Ambrosetti a Villa d’Este, che ha coinvolto oltre 200 trae banchieri, poi interrogati anche su dazi e scenari europei, tra Piano di difesa e valutazioni sull’operato delle istituzioni comunitarie.Ilsupera “l’esame” deiNel dettaglio, il 67,6% dei partecipanti ha dato una valutazione positiva dell’esecutivo, valutando nel 54,9% che ilpuò fare ancora di più. Il 12,7%, poi, considera l’operato molto, ritenendo che si stia muovendo molto bene. Al contrario, il 30,9% ha espresso unnegativo, ma solo per il 7% di questa quota minoritaria si tratta di una bocciatura.

