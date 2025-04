Conceicao via subito | hanno scelto il nuovo allenatore

Conceicao via subito dal Milan. Decisione presa e scelto già il sostituto che prenderà la squadra al termine della stagione. Da qui a giugno affidata invece a un traghettatore.Conceicao via subito: hanno scelto il nuovo allenatore (LaPresse) – Calciomercato.itConceicao è da settimane un esonerato che allena. Il Milan non ci crede più, forse non ci ha mai creduto altrimenti non gli avrebbe fatto firmare un contratto che può stracciare sfruttando un'opzione.Il portoghese vorrebbe andarsene con due trofei in tasca, la Coppa Italia dopo la Supercoppa vinta in Arabia solo pochi giorni dopo il suo arrivo al posto di Fonseca. Di mezzo, ancora una volta, l'Inter del suo compagno ai tempi della Lazio Simone Inzaghi.

