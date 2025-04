Secoloditalia.it - “Disprezzano il desiderio di sicurezza dei cittadini”. Il governo replica alle toghe: “Con noi lo Stato è tornato”

Leggi su Secoloditalia.it

“Per Fratelli d’Italia laè una priorità. Il decreto approvato dalMeloni rafforza gli strumenti e le tutele per le Forze dell’Ordine, prevede maggior rigore contro chi delinque e tempi più rapidi per liberare gli immobili occupati abusivamente. Con noi lo”. Come meglio non si potrebbe sintetizzare, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami, in una dichiarazione ai telegiornali Rai, ha dato una risposta anchesconcertanti parole con cui l’Associazione nazionale magistrati è entrata a gamba tesa contro il dlemandato durante il Cdm di venerdì. Il decreto “reprime il dissenso” ed è “inquietante”; oltre ad introdurre l’idea di emergenze “inesistenti”.Gasparri: “L’Anm dimostra di disprezzare ildi”Ai vertici dellerisponde compatto il centrodestra, rimandando al mittente le critiche e le accuse.