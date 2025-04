Lanazione.it - Fondazione Toscana Spettacolo, un bilancio virtuoso

Firenze, 5 aprile 2025 – Il2024 dellachiude in maniera particolarmente virtuosa. Il documento, relativo al 35° anno della sua costituzione, è stato approvato dagli organi dell’Ente lo scorso 18 marzo. In questi anni laha saputo ridefinire modalità e strumenti per rispondere in maniera coerente alla funzione istituzionale che le è propria, in uno scenario economico e sociale in forte mutamento. Ha fronteggiato brillantemente periodi di severe criticità, anche di carattere economico, che hanno investito la società, raggiungendo sistematicamente il pareggio di. Tutto ciò a favore delle comunità, dando ampio spazio agli artisti e ai lavoratori delloe impegnandosi con determinazione nell'intercettazione di nuovi pubblici, continuando a garantire prezzi accessibili, con un costo medio di biglietti e quote abbonamenti pari a 12,50 euro.