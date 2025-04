Metropolitanmagazine.it - Maria Fano, chi è l’ex moglie di Antonello Fassari de I Cesaroni

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha sposato, donna lontana dai riflettori che non ha si è mai esposta nonostante la notorietà del marito. Dal matrimonio è nata, 7 anni dopo, Flaminia, unica figlia dell’attore, anche lei molto riservata e poco interessata allo showbiz.“Il mio lavoro non è mai piaciuto a mia figlia, non le piace l’ambiente, non l’ha mai considerato una cosa seria, e questo mi dispiace un po’. Tuttavia, mi ha fatto i complimenti per Romanzo criminale” ha raccontato l’attore.Il matrimonio trae laè durato 23 anni e, nel 2005, la coppia ha divorziato. In seguito alla separazione dalla, l’attore de Ivisse un momento difficile e soffrì di depressione. In un’intervista a Diva e Donna, dichiarò: “Vivo un momento di passaggio che va avanti da quattro anni, da quando è finita l’unione ventennale con mia