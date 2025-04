Cosa ha detto Elon Musk al congresso della Lega a Firenze

Come annunciato nei giorni scorsi, il miliardario sudafricano si è colto aldel partito di Matteo Salvini. Uno schiaffo a Giorgia Mi, con cui i rapporti si sono incrinati sul dossier Starlink

Elon Musk ospite al congresso della Lega, cosa ha detto il miliardario consigliere di Trump a Salvini.

Elon Musk interviene al Congresso della Lega: cosa ha detto.

Musk al congresso della Lega a Firenze: «Spero zero dazi in futuro, ci saranno uccisioni di massa in Ue».

Musk, videocollegamento shock con Salvini: "In Europa vedremo massacri di massa".

Stati Uniti, perché Elon Musk ha fuso X con le sue società di AI: cosa significa per i vostri dati.

Elon Musk come presentatore di Top Gear? James May risponde alla provocazione dopo la lite tra Clarkson e il Ceo di Tesla.