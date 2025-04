Juventusnews24.com - Magnanelli soddisfatto a metà: «C’è ancora tanto da migliorare ma devo fare i complimenti ai ragazzi, ora dobbiamo fare questo»

di Redazione JuventusNews24dopo la vittoria della Juve Primavera contro l’Atalanta: tutte le dichiarazioni del misterIl mister della Juve Primaveraha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo la vittoria contro l’Atalanta.PAROLE – «Non sono del tuttodella prestazione: c’èda dovera livello qualitativo e tecnico, mettere a posto le sbavature a livello difensivo. Oggi era una giornata particolare, ma il grande merito deiè stato quello di lavorare in campo da squadra, mettendo il singolo a disposizione del gruppo:è l’aspetto che più mi è piaciuto. Come ho detto a fine partita, tutte le partiteno insegnarci qualcosa e questa vittoria deve farci capire cheè l’atteggiamento da tenere, che i cambi in particolare in questa fase di stagione possono essere decisivi, cheessere bravi ad approcciare anche a partita in corso – così come hanno dimostrato ientrati in campo oggi, che sono stati decisivi nel finale.