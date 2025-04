Elon Musk | Non ho rispetto per chi incoraggia la guerra è ora di dire basta

rispetto per chi incoraggia la guerra, questa è una cosa veramente malvagia. Stiamo vedendo morire tante persone senza avere un piano. Tutto questo è crudele, è inumano, è senza senso. Il presidente Trump ha ragione: è arrivato il momento che il massacro venga fermato. Dovremmo preoccuparci delle persone che muoiono nelle trincee in Ucraina e in Russia: sono obbligati a uccidersi a vicenda senza sapere perché e per quanto ancora. È ora di dire basta", Lo ha detto Elon Musk nel corso del video-collegamento con il congresso della Lega. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

