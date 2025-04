Elon Musk | Con il terrorismo alla fine vedremo uccisioni di massa in Europa

terrorismo alla fine vedremo uccisioni di massa in Europa: i vostri amici, le famiglie, saranno tutti a rischio". Lo ha detto Elon Musk nel corso del video-collegamento con il congresso della Lega. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Elon Musk: "Con il terrorismo alla fine vedremo uccisioni di massa in Europa" Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2025 "Con ildiin: i vostri amici, le famiglie, saranno tutti a rischio". Lo ha dettonel corso del video-collegamento con il congresso della Lega. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Elon Musk: “Con il terrorismo alla fine vedremo uccisioni di massa in Europa”. Elon Musk al congresso della Lega: "Terrorismo, uccisioni di massa in Europa. Dazi? Spero a zero" | .it. Trump, Musk via dal governo entro pochi mesi. Politico: "Musk sta per lasciare il suo ruolo nel governo Trump". La Casa Bianca smentisce. Un saudita di destra e anti-Islam arrestato per la strage di Magdeburgo. Trump invoca il carcere a El Salvador per i vandali di Tesla: "Vi stiamo cercando". Ne parlano su altre fonti

Previsione shock di Elon Musk al congresso della Lega: massacri di massa in Europa - Quasi a sorpresa Elon Musk interviene al congresso federale della Lega in corso a Firenze. Applausi convinti della platea festante ma la gioia dura poco. L’imprenditore più ricco del mondo (e braccio ... (notizie.tiscali.it)

Elon Musk ospite della Lega, bordate alla Ue: «Immigrazione e terrorismo vi distruggeranno. I dazi? Spero tornino a zero» – Il video - Chi si vede (in remoto) a Firenze. Elon Musk è intervenuto oggi a sorpresa al congresso federale della Lega, in corso a Firenze. Il numero 1 di X, Tesla e SpaceX ha parlato in videocollegamento con l’ ... (msn.com)

Elon Musk interviene a sorpresa al congresso della Lega: «Spero zero dazi in futuro. Alla fine in Europa vedremo attacchi e massacri di massa» - Colpo di scena al congresso federale della Lega: l'imprenditore miliardario Elon Musk ha fatto un'apparizione inattesa, rispondendo alle domande del segretario del partito, ... (ilgazzettino.it)