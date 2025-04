Gol Darmian l’Inter sblocca il match del Tardini! Palla in buca d’angolo – VIDEO

Darmian, l’Inter sblocca il match del Tardini! Palla in buca d’angolo. Le immagini ed il racconto della retaSi sblocca il match del Tardini tra Parma Inter e lo fa al minuto 15?, grazie ad un gol del difensore nerazzurro, Matteo Darmian. Grande azione insistita per la squadra oggi allenata da Farris, con il giocatore che riceve l’ennesimo assist stagionale di Federico Dimarco, controlla e col mancino infila alle spalle di Suzuki. Pallone che bacia il palo e poi si insacca.?? GOAL: Darmian?? Parma 0-1 Interpic.twitter.com/8lYa9GDAQs— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 5, 2025 Ecco le immagini ed il racconto del gol:? 15? GOL DELl’Inter! – Azione insistita dei nerazzurri, Calhanoglu cerca Lautaro, un tocco di Hernani diventa un assist involontario per Dimarco, il quale mette in mezzo: non arriva né Mkhitaryan né Thuram, ma sul secondo palo c’è Darmian che controlla e calcia col mancino! Palla che bacia il palo e si insacca. Internews24.com - Gol Darmian, l’Inter sblocca il match del Tardini! Palla in buca d’angolo – VIDEO Leggi su Internews24.com di RedazioneGolildelin. Le immagini ed il racconto della retaSiildeltra Parma Inter e lo fa al minuto 15?, grazie ad un gol del difensore nerazzurro, Matteo. Grande azione insistita per la squadra oggi allenata da Farris, con il giocatore che riceve l’ennesimo assist stagionale di Federico Dimarco, controlla e col mancino infila alle spalle di Suzuki. Pallone che bacia il palo e poi si insacca.?? GOAL:?? Parma 0-1 Interpic.twitter.com/8lYa9GDAQs— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 5, 2025 Ecco le immagini ed il racconto del gol:? 15? GOL DEL! – Azione insistita dei nerazzurri, Calhanoglu cerca Lautaro, un tocco di Hernani diventa un assist involontario per Dimarco, il quale mette in mezzo: non arriva né Mkhitaryan né Thuram, ma sul secondo palo c’èche controlla e calcia col mancino!che bacia il palo e si insacca.

LIVE Parma-Inter 0-1: Sommer para tutto, Darmian segna e Lautaro si divora il bis. Parma-Inter 0-1 LIVE, il risultato in diretta. L'Inter vince col brivido: 2-1 all'Udinese, decisive le parate di Sommer. Inter, basta un gol di Darmian: Venezia ko, Inzaghi supera l'Atalanta. Darmian, gol annullato in Empoli-Inter. Poi l'espulsione di Goglichidze: cosa è successo. Serie A, Venezia-Inter 0-1: Darmian decisivo, Busio prende un palo nel finale. Ne parlano su altre fonti

Milan-Inter LIVE, 1-0: la sblocca Abraham, Maignan salva su Barella - Al Meazza va in scena la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. Il ritorno è in programma mercoledì 23 aprile. Chi ... (msn.com)

Darmian il tuttofare, l’Inter ritrova il suo jolly che punta un ‘record’ - Domenica ritroverà posto in campo. Darmian va a caccia del gol per migliorare lo score con l’Inter IL GOL – Il rientro di Darmian è una buonissima notizia per l’Inter, perché consegna ad Inzaghi una ... (inter-news.it)

Gol Abraham, il Milan sblocca il match! Paga la scelta di Conceicao – VIDEO - Gol Abraham, il Milan sblocca il match! Paga la scelta di Conceicao – VIDEO ... andata valevole per l’accesso alla finale di Coppa Italia tra il Milan e l‘Inter. Pochi istanti fa è iniziato il secondo ... (milannews24.com)