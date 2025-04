Musk alla Lega | auspico zero dazi spero area libero scambio Ue-Usa

spero che gli Usa e l’Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta: c’è già un’alleanza ma spero che possa essere più stretta e più forte. spero che per quanto riguarda i dazi ci sposteremo in futuro a ‘zero dazi’ con una zona di libero scambio tra Europa e Nord America, questa è la mia speranza per il futuro. E anche una maggiore libertà di spstarsi per le persone tra Europa e Nord America, chi vuole lavorare negli Usa deve essere libero di farlo: questo è stato il consiglio che ho dato al Presidente Trump”. Lo ha detto Elon Musk, in colLegamento da Washington con il congresso della Lega. L'articolo Musk alla Lega: auspico zero dazi, spero area libero scambio Ue-Usa proviene da Ildenaro.it. Leggi su Ildenaro.it Firenze, 5 apr. (askanews) – “che gli Usa e l’Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta: c’è già un’alleanza mache possa essere più stretta e più forte.che per quanto riguarda ici sposteremo in futuro a ‘’ con una zona ditra Europa e Nord America, questa è la mia speranza per il futuro. E anche una maggiore libertà di spstarsi per le persone tra Europa e Nord America, chi vuole lavorare negli Usa deve esseredi farlo: questo è stato il consiglio che ho dato al Presidente Trump”. Lo ha detto Elon, in colmento da Washington con il congresso della. L'articoloUe-Usa proviene da Ildenaro.it.

