Snowboard cross Coppa del Mondo Mt St Anne | Casta e Grondin conquistano la sfera di cristallo

A Mt. St.va in scena la tappa conclusiva delladeldi, con la vittoria di Leanella prima prova femminile e il successo di Jakob Dusek al maschile. La francese solleva ladi, approfittando dell’assenza di Charlotte Bankes, in lizza per il titolo ma costretta a ritirarsi per un infortunio alla spalla. Per Leasi tratta del terzo successo iridato della sua carriera. Ladelè stata assegnata anche in campo maschile, con Eliot Grodin che non ha dovuto fare meglio della seconda posizione per conquistare il titolo davanti al proprio pubblico.Tra gli italiani, il miglior risultato è quello di Lorenzo Sommariva, uscito agli ottavi di finale. L’azzurro, l’unico a essersi qualificato, ha terminato la prima gara del fine settimana in 16esima posizione, a 1”38 dalla cima della classifica.