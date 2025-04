Dayitalianews.com - Addio ad Antonello Fassari, il ‘Cesare’ de I Cesaroni: è morto il famoso attore

Leggi su Dayitalianews.com

E’; ilaveva 72 anni. L’de Iera anche popolare per tantissimi indimenticabili ruoli e partecipazioni in commedie della tradizione italiana. L’era, da tempo, malato.È scomparso a 72 anni, uno degli attori più amati dal pubblico televisivo italiano. Conosciuto soprattutto per il ruolo dell’oste Cesare nella popolare serie ‘I‘,ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana grazie anche alla sua partecipazione a programmi cult come ‘Avanzi’. Diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, ha avuto una lunga carriera tra teatro, cinema e televisione. Oltre al popolare ruolo nella fiction Mediaset, è stato apprezzato anche per la sua interpretazione di Ciro Buffoni in Romanzo Criminale.