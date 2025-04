E’ morto Antonello Fassari

morto all’età di 72 anni (ne avrebbe compiuti 73 il prossimo 4 ottobre) Antonello Fassari, noto ai più per il personaggio di Cesare Cesaroni.Malato da tempo, l’attore romano è scomparso nella giornata di oggi, sabato 5 aprile.In aggiornamento. E’ morto Antonello Fassari Davide Maggio. Davidemaggio.it - E’ morto Antonello Fassari Leggi su Davidemaggio.it Addio ad uno dei volti simbolo de I Cesaroni, la serie cult di Canale 5 che dopo tanti anni di assenza torna sul set. E’all’età di 72 anni (ne avrebbe compiuti 73 il prossimo 4 ottobre), noto ai più per il personaggio di Cesare Cesaroni.Malato da tempo, l’attore romano è scomparso nella giornata di oggi, sabato 5 aprile.In aggiornamento. E’Davide Maggio.

Antonello Fassari, l'addio all'attore del cast de "I Cesaroni" e degli altri vip. Claudio Amendola: «Sarai sempre mio fratello» - Lutto nel mondo del cinema. È morto all'età di 72 anni Antonello Fassari, tra gli attori italiani, con inclinazione comica, più popolari grazie alla partecipazione ... (leggo.it)

Antonello Fassari morto, Claudio Amendola: «Per sempre mio fratello. Sapevamo della malattia "bastarda", nuova serie Cesaroni dedicata a lui» - Claudio Amendola piange la scomparsa di Antonello Fassari, l'attore con cui ha condiviso l'avventura dei Cesaroni e non solo. «Sarai per sempre mio ... (ilmattino.it)

Claudio Amendola piange la morte di Antonello Fassari: “Sapevamo stessi male fratello mio, ma non ero pronto” - Il dolore di Claudio Amendola per la morte di Antonello Fassari: “Sarai per sempre mio fratello”. L’attore rivela: “Sapevamo della sua malattia, ma non eravamo pronti”. La nuova serie sarà dedicata a ... (fanpage.it)