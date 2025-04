Roma Juve i bianconeri partono per la trasferta | le immagini della squadra di Tudor che andrà alla caccia del quarto posto – FOTO e VIDEO

Roma Juve: le immagini e il VIDEO della partenza della squadra bianconera da Torino. Parte il viaggio verso l'Olimpico per i ragazzi di Tudor (inviato all'aeroporto di Torino-Caselle) – Comincia la trasferta della Juventus a Roma che avrà un grande e unico obiettivo: la conquista del quarto posto in classifica. Non sarà una missione facile contro i giallorossi che .

