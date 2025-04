Ilrestodelcarlino.it - Mirco Soprani è morto, lutto a Castelfidardo: addio all’ex sindaco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ancona), 5 aprile 2025 – Tutto il mondo della politica e l’intera Valmusone è sotto choc per la morte improvvisa dell’exfidardense. Se ne è andato stamattina a 65 anni stroncato a quanto pare da un infarto mentre era in casa. Sposato, senza figli,era amato da tutti per il suo modo affabile, la sua capacità di ascolto, la sua proverbiale gentilezza. Politico apprezzato in maniera trasversale per le sue competenze e peculiarità caratteriali, resterà nel cuore di tutti, non solo a, di cui è statofiero, con la lista civica Solidarietà Popolare, dal 2006 al 2016, già vicedal 2001. La nota del: “Comunità in” “Unprofondo e improvviso ha stordito stamattina la città ammantandola di un velo di tristezza e incredulità.