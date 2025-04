Calenda cancellace ' sta piazza i cori al corteo M5s contro il riarmo a Roma

Roma, 05 aprile 2025 Si è tenuto a Roma la manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo. Molti i manfiestanti venuti a protestre contro il riarmo. Tra i cori lanciati anche: "Calenda, Calenda, cancellace sta piazza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

"Calenda cancellace 'sta piazza", i cori al corteo M5s contro il riarmo a Roma - Si è tenuto a Roma la manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo. Molti i manfiestanti venuti a protestre contro il riarmo. Tra i cori lanciati anche: "Calenda, Calenda, cancellace sta pia ... (ilgiornale.it)

