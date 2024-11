Civitavecchia il palazzetto dello sport torna ad essere illuminato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 novembre 2024-L’Amministrazione Comunale annuncia con soddisfazione il completamento dei lavori di efficientamento energetico al. Nella giornata di sabato 23 novembre, sono stati sostituiti i 42 fari dell’impianto di illuminazione, di cui soltanto 6 erano funzionanti da tempo, mettendo così fine a una criticità che per anni ha condizionato lo svolgimento delle attivitàive.“Questo intervento segna un passo importante verso la modernizzazione delle nostre struttureive,” dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti. “Non solo garantiamo migliori condizioni per le associazioni e gliivi che utilizzano il, ma lo facciamo adottando soluzioni sostenibili dal punto di vista ambientale, come questi fari ad alta efficienza e basso consumo.