Amica.it - Charlotte in lacrime per il nuovo look di papà William: decisamente non ha apprezzato…

È dallo scorso agosto che il principeva sfoggiando un. “In barba” – permetteteci il gioco di parole – al volere della regina Elisabetta, da sempre favorevole alla rasatura perfetta, il futuro re del Regno Unito ha deciso, da quattro mesi a questa parte, di mostrarsi “barbuto”. Non è il primo royal che fa questa scelta. Il classico esempio è re Felipe di Spagna, sempre più a suo agio con la folta peluria sul volto. Stessa cosa per re Frederik di Danimarca, un tempio giovane sbarbatello e oggi incapace di mostrarsi in pubblico senza un curatissimo pizzo sul mento.con la barba: lediUn paio di settimane fa, in Sudafrica per la cerimonia di consegna degli Earthshot Prize – i premi da lui istituiti nel 2020 per valorizzare e finanziare cinque progetti ambientali di particolare valore –ha concesso ai media locali una lunga intervista, in occasione della quale ha affrontato diversi argomenti, in primis le difficoltà dell’ultimo anno, con la moglie Kate e il padre Carlo in lotta contro il cancro.