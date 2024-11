Panorama.it - C'è l'accordo per una tregua nel sud del Libano ma mancano le firme

Questa mattina dopo un ordine di evacuazione da parte dell'esercito israeliano sono scattati una serie di nuovi raid israeliani contro la periferia meridionale di Beirut, considerata la roccaforte degli Hezbollah libanesi. Colonne di fumo si sono alzate da due aree colpite in seguito a quelli che l'agenzia di stampa nazionale ANI ha descritto come «due attacchi consecutivi». Il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano, Avichay Adraee, aveva annunciato sulla piattaforma X l'intenzione di colpire basi filo-iraniane di Hezbollah. Nel frattempo, circa 20 razzi sono stati lanciati dalverso l'Alta Galilea e la Galilea occidentale, secondo quanto riportato dalle Forze di Difesa Israeliane (Idf). I militari hanno dichiarato che alcuni razzi sono stati intercettati, mentre altri hanno raggiunto il territorio israeliano.