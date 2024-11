Justcalcio.com - CdS – il post social della moglie

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-25 17:31:56 Continuano i commenti suinetwork a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS:Jorgelina Cardoso,di Angel Di Maria, ha scritto parole da brividi per l’ex attaccanteJuventus. A riportarle Diario Olé: “Non trovo più parole per lodarti. Sono convinta che tu abbia utilizzato ogni pietra che ti è stata lanciata per continuare a costruire questo muro che sei diventato oggi. Ho messo il mio petto mille volte affinché le cattive energie non ti perseguitassero. Oggi quel petto si gonfia di ciò che hai costruito, nonostante tutto”. “Le tue figlie ti idolatrano e ti amano”Jorgelina ha poi aggiunto e concluso: “Mi riempie di orgoglio sapere che, senza volerlo, mandi un messaggio di perseveranza a ogni bambino che ti prende come esempio oggi. So che li raggiungi, lo so.