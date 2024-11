Liberoquotidiano.it - Caregiver, quasi il 70% dei lavoratori italiani ha un carico di cura

(Adnkronos) - Il 69,6% di lavoratrici eha undi: tra questi, il 36% ha la responsabilità di figli minorenni, il 46% segnala di occuparsi di familiari anziani o fragili (nel 16% dei casi si tratta di un impegno quotidiano) e il 30% si prendedi altri minori della famiglia, come ad esempio i nipoti. Considerando chi affianca la responsabilità su figli minori e ladi altri familiari anziano o fragili, è stato possibile identificare la cosiddetta “generazione sandwich”: si tratta del 18% dei. Sono i principali risultati dell'Osservatorio Nazionale sui bisogni di welfare di lavoratrici econ responsabilità di, di Welfare Come Te, in partnership con la Prof.ssa Elena Macchioni (Professoressa di Sociologia – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 'Università di Bologna') e con il contributo dell'Istituto di Ricerca Ixè.