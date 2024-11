Quotidiano.net - Blue of a Kind, la riscoperta di un grande classico: il denim

HANNO APPENA annunciato una collaborazione con Velasca, brand italiano di abbigliamento e calzature artigianali, fondato a Milano, nel 2013, dagli startupper Enrico Casati e Jacopo Sebastio.of a, eccellenza ‘made in Italy’ con focus sulsostenibile, ha dato vita, assieme a Velasca, a una piccola collezione in edizione limitata, con l’intento di esaltare la qualità e il sapiente mix di tradizione e innovazione di cui è ancora depositario lo stile italiano. Disegnata daof aper Velasca, la collezione comprende non solo jeans, ma anche maglie di cashmere realizzate con fibre riciclate. "Ciascun pezzo è pensato per evolversi nel tempo e diventare ancor più esclusivo con l’uso, creando un legame unico tra il capo e chi lo indossa. Velasca eof asono fieri di presentare una collezione ribelle nei processi e ‘milanese’ nello stile", spiegano i due brand all’unisono, in una nota diffusa nei giorni scorsi.