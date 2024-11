Gaeta.it - Badante accusata di appropriazione indebita: colpita confisca milionaria

Facebook WhatsAppTwitter Un caso diha svelato dinamiche complesse tra unae un imprenditore italoamericano. Le forze dell’ordine di Palermo hanno avviato un’operazione che ha portato alladi beni per un valore di oltre 2 milioni di euro. Al centro della vicenda c’è una donna di Misilmeri,di aver raggirato un imprenditore siciliano, portando alla luce una trama intricata di donazioni e gestione patrimoniale.Come è avvenuto il raggiroLe indagini coordinate dalla Compagnia di Bagheria si sono focalizzate sul periodo compreso tra il 2015 e il 2018. In questo lasso di tempo, laè riuscita a instaurare un rapporto di fiducia con l’imprenditore, un cittadino italoamericano con una solida carriera commerciale negli Stati Uniti. L’uomo, che aveva fatto ritorno in Italia per prendersi cura di suo figlio disabile, aveva nominato lacome sua assistente personale e, in seguito, nell’atto testamentario, le aveva affidato il compito di occuparsi del figlio e le aveva lasciato in eredità una cospicua quantità di beni.