Auto elettriche e batterie il colosso in bancarotta | il motivo e le conseguenze per tutti

Dello stato di salute dell’elettrico si sta discutendo molto. Ma un segnale inequivocabile arriva dalla richiesta diassistita da parte dell’azienda svedese Northvolt, costruttore diperche negli Stati Uniti ha chiesto di essere ammessa al Chapter 11. La bomba è dunque esplosa formalmente negli Usa, ma le conseguenze peggiori, presumibilmente, saranno proprio in Europa. Siccome piove sul bagnato, si è anche dimesso l’amministratore delegato Peter Carlsson. Come ricostruisce Alessandro Conti sulla Gazzetta dello Sport, dal 2016 la start-up ha raccolto qualcosa come 15 miliardi di euro. Nella richiesta diNorthvolt ha dichiarato 5,8 miliardi di debiti. L’azienda svedese ha detto di avere ora bisogno di circa 1-1,2 miliardi di dollari di nuovi fondi per effettuare la ristrutturazione e l’auspicio è di terminare l’operazione entro marzo.