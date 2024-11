Agatha All Along | concept art rivela un design alternativo per il ruolo di Aubrey Plaza in Rio Vidal

Leggi su Cinefilos.it

Allartunper ildiin “Rio”L’artista Daniel Selon ha condiviso su Instagram alcuni dei suoiart per la Riodicon l’abito indossato durante la lotta conHarkness (Kathryn Hahn) verso la fine della prima serie diAlldei Marvel Studios.Questonon è lontano un milione di miglia dal costume che è arrivato sullo schermo, ma ci sono alcune sottili differenze, con il cappuccio tirato indietro per mostrare più capelli di Rio e la fascia leggermente più alta sul petto. L’aspetto finaleanche una maggiore quantità di costole del personaggio.“Questo look doveva mantenere misteriosa l’identità di Rio e mostrarla come una forza formidabile (e anche sexy e potente) ”, scrive Selon.