A Berbenno si rimuove una discarica vecchia di 50 anni

. Regione Lombardia ha deliberato lo stanziamento di 312.000 euro per la rimozione e l’allontanamento di rifiuti dal sito di una’ di cinquant’. Unache si trova in una profonda valletta in cui sono stati scaricati rifiuti urbani nel periodo compreso tra il 1975 e il 1980. In seguito all’avvento dei servizi di igiene urbana, il sito è stato ricoperto da uno strato di terreno. Il deposito dei rifiuti è collocato sulla sponda idrografica sinistra di un corso d’acqua costituito da una forra in roccia ed è soggetto a erosione alla base in occasione delle piene del torrente, con conseguente trasporto verso valle dei rifiuti.“La Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Giorgio Maione – in questo mandato sta sbloccando opere ambientali attese da tempo e l’intervento anon era più rinviabile.