Verso il G7 Esteri di Fiuggi. La bussola dell’amb. Castellaneta

Il G7 dei ministri degliche si apre domani asarà l’ultimo atto della presidenza italiana prima di passare il testimone ai canadesi, che avranno il compito di coordinare questo forum nel 2025.Si tratta di una conclusione opportuna di questo anno dopo il summit pugliese di Giorgia Meloni per almeno due motivi.Innanzitutto perché, senza nulla togliere alle riunioni ministeriali che si sono aggiunte negli ultimi anni (financo quella del Turismo che è stata inserita proprio per volere del governo italiano), il “cuore” del G7 è rappresentato, oltre che dai vertici dei leader, dalle riunionie Finanze. Tuttavia, quest’ultima in anni recenti ha perso un po’ di rilevanza dal momento che il potere economico a livello globale è oggi distribuito in maniera decisamente più omogenea rispetto alla prima riunione a Sei di Rambouillet nel 1975 e non è più concentrato nelle mani dell’Occidente, mentre il peso in termini strategici e difensivi (grazie alla Nato e agli Stati Uniti) del G7 nelle due versioni capi di governo e ministri degliè ancora in grado di giocare un ruolo primario.