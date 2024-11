Spazionapoli.it - Sorpresa Roma, Ranieri cambia tutto: la decisione inaspettata

Napoli, Claudiostrategia all’intervallo:forte e che rivoluziona la squadra.Il primo tempo fra Napoli esi è concluso sul punteggio di 0-0. Nessuna emozione particolare durante i 45 minuti di gioco se non il colpo di testa di Khvicha Kvaratskhelia nel corso del primo minuto di gioco quando, servito dalla fascia opposta, non è riuscito ad indirizzare il pallone verso la porta di Svilar. La passività dellad’altro canto, non ha soddisfatto Claudioche ha deciso di metter mano alla squadra già nel corso dell’intervallo.Napolipassa a 3: dentro Hummels e BaldanziInfelice per come durante la prima frazione di gioco si è comportata la sua squadra,ha deciso di rivoluzionare ilcercando di tirare dalla sua parte l’inerzia del match.