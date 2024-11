Ilgiorno.it - Settantenne investita in via XV Agosto: ricoverata in ospedale

Una 70enne è statada un’automobile, mentre stava attraversando la strada all’incrocio tra via XVe via Comi. Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza della Padana Emergenza di Luino con il personale sanitario, che ha prestato le prime cure alla vittima. L’anziana è stata trasportata poi all’cittadino in codice giallo. La donna ha riportato diversi traumi, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi e se la caverà con qualche giorno di prognosi. La polizia locale, arrivata in via XV Aprile, ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.