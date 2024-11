Sequestrati 55 grammi di hashish Non esistono zone franche

Ilgiorno.it - Sequestrati 5,5 grammi di hashish. "Non esistono zone franche"

La stazione, le vie e i giardinetti attorno al Castello sono stati sottoposti a controllo nei giorni scorsi dalla polizia locale e dal nucleo cinofili di Milano, per contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, coordinata dalla comandante Marzia Malini, ha portato al sequestro di 5,5di, abbandonati dagli spacciatori quando si sono resi conto dei controlli. Nel mirino della polizia locale anche alcuni pubblici esercizi, segnalati da parte di avventori e residenti, come poco sicuri e luogo di scambio. Anche in questo caso sono stati trovati degli involucri di droga appena ceduta o usata. "Teniamo alta l’attenzione al contrasto delle sostanze stupefacenti per aumentare la sicurezza sul territorio – ha commentato l’assessore alla partita Chiara Bonomi -.