Oroscopo Dicembre | Vergine

Life&People.it 23 agosto – 22 settembre, Ancora un po’ di maretta per i nati di fine agosto e settembre, poca voglia di fare e un po’ di confusione dentro e fuori di voi. Vivete giorno per giorno senza organizzare niente, anzi, lasciate andare tutto per una volta, potreste trovare una nuova identità. Per i nati di prima decade (dal 1° al 10° grado del segno), il semi-sestile di Marte regala nuovi progetti per il futuro; sappiate accettare le novità. I nati di seconda e terza decade (rispettivamente dal 11° al 20° e dal 21° al 30° grado del segno) devono chiedere a Santa Claus un bel pacco dono pieno di prodotti per la pulizia della casa, almeno potranno gestire lo stress e come vere Cenerentole vedersi far trasformare la zucca in carrozza alla fine del mese.L'articoloproviene da Life&People Magazine.