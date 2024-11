Anteprima24.it - Napoli, Lukaku: “Non parliamo di me, pensiamo alla squadra”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Si parla troppo di me? Io penso che non dobbiamo parlare di me sempre, penso che dobbiamo parlare dellae di cosa stiamo facendo, come lavoriamo tutti insieme per vincere. Poi oggi abbiamo vinto, è un altro step della nostra crescita e dobbiamo continuare così, questo è il più importante“. Lo ha detto Romelua Dazn dopo il successo delsulla Roma con la sua rete. L’attaccante delha spiegato che il gol arriva da schemi preparati in allenamento: “Lo abbiamo provato – ha detto il belga – ieri. Io so che quando lui arriva in quelle posizioni devo fare il meglio per smarcarmi dal difensore, poi oggi lui ha messo una bella pe fortunatamente è entrata dentro”. Rispondendodomanda del cammino con obiettivo scudetto per unche resta in testaclassifica,dice: “È troppo presto per parlare di questo.