Napoli, le parole di Borriello e Denis. E quando Dovbyk…

Aspettando-Roma: Marco, ex attaccante (anche) di Milan, Genoa, Juventus e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino. Di seguito le sue. “Conte prima di essere un grandissimo allenatore è un grande uomo: coerente, serio e affidabile. Ha il suo caratterino eh, perché ti guarda in faccia e ti dice le cose come stanno. Lavora molto sugli allenamenti di grande intensità. Ed è ossessionato dalla correzione degli erroro, ma anche delle cose belle. A noi toccavano ore e ore di sala video durante le quali metteva il puntatore laser e ti faceva rivedere le azioni. Scudetto? C’è bagarre lì davanti. Ma per come conosco Antonio Conte dico”.-Roma: ricordateilera interessato a Dovbyk?Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.