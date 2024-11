Sport.quotidiano.net - Milan-Juventus, Motta: "Sono soddisfatto"

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 23 novembre 2024 –non si fanno male e chiudono sullo 0-0 il big match d’anticipo del 13° turno di Serie A. Oltre alle emozioni, oggi, in quel di San Siro a latitare è stato il coraggio e la voglia su entrambi i fronti di prendersi qualche rischio per provare a sbloccare un match che non ha di fatto mai regalato situazioni che posfinire nel novero delle chiare occasioni da gol: I bianconeri, costretti a fare i conti con una lunga lista di assenze, nonriusciti a mantenere le promesse dei primi minuti di gara in cui Conceicao, Koopmeiners e Yldiz hanno cercato di sparigliare le carte in tavola. Il match è però rimasto ingessari, con unapparso decisamente scarico e capace di farsi vedere solo nella fase finale del primo tempo dalle parti di Di Gregorio.