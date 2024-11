Ilrestodelcarlino.it - Metromare, corse saltate. Disagi per gli studenti: "Servizio inefficiente"

I disservizi delcontinuano a mettere in difficoltà, lavoratori e famiglie di Rimini e Riccione, e il problema sembra aggravarsi sempre di più. Le segnalazioni disi moltiplicano, alimentando la frustrazione di chi si affida al trasporto pubblico per esigenze quotidiane. A essere penalizzati, ancora una volta, sono soprattutto gli: molti di loro, costretti a spostarsi da Rimini a Riccione per motivi scolastici, non riescono a salire sui mezzi sovraffollati, rimanendo a terra. Due mamme hanno segnalato una situazione che si è ripetuta più volte negli ultimi mesi. Giovedì scorso ad esempio, la corsa prevista alle 7.18 alla fermata Pascoli non è passata, costringendo chi aspettava a puntare sulla successiva delle 7.32, già carica oltre ogni limite. Risultato? Diversi, tra cui la figlia di una delle mamme, non sono riusciti a salire.