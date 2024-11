Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Portanova troppo nervoso, Meroni in difficoltà Fontanarosa c’è. Kabashi, rientro con... traversa

BARDI 8. Dice di no praticamente a tutti: a Calò, a Shpendi (primo tempo), ad Adamo. Buone parate che già lo eleggono come il migliore, ma c’è di più: è monumentale su Mangraviti (48’) e il volo su Bastoni nel primo tempo (poi) forse in Serie B lo fa solo lui. Incolpevole nel gol (deviato). SAMPIRISI 6.5. Si è rivista la versione dell’anno scorso. Solida, ma anche propositiva: il cross del gol è suo.5.5. Sarebbe anche sufficiente (forse più), ma non puoi dare quello spazio al capocannoniere del campionato (Shpendi), che nel cuore dell’area ha tutto il tempo di controllare e girarsi per fare 1-1. Poi è pure sfortunato deviando il tiro. Già nel primo tempo il 13 granata si era fatto ingenuamente sfuggire l’albanese, poi fermato da un paratone di Bardi.7. Attento sul suo lato del campo.