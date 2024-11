L'assemblea dei 5 stelle che non vuole «Grillo killer». Così M5S cambia definitivamente volto

Leggi su Open.online

«La verità è questa: nessuno sa nulla di Beppe. E comunque noi saremmo gli ultimi a saperlo se dovesse venire qui». Rocco Casalino, capo della comunicazione nei 5, ex portavoce a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte, è stato intercettato da Gabriella Cerami per Repubblica durantecostituente del Movimento, la stessa che, raggiungendo il quorum al Palazzo dei congressi dell’Eur, ha autorizzato alal votazione sulla piattaforma per la modifica dello Statuto. Una marea che delegittima il fondatore Beppe, assente,come erano assenti, secondo quanto riporta la testata, sia l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi che l’ex ministro Toninelli. «Non mi sono mai allontanato da Conte», spiega Casalino, aggiungendo che si è fatto un po’ da parte perché era quello che voleva. E sesi presentava all’Eur Casalino si augurava l’assenza di fischi «non è giusto, ognuno può dire la sua».