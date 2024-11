Iltempo.it - L'amore di Elon Musk per Roma: il video su X fa il giro del mondo

Leggi su Iltempo.it

, visionario imprenditore e fondatore di Tesla e SpaceX, ha condiviso su X unmozzafiato su, realizzato dal fotografo emaker siciliano Pio Andrea Peri. Ilè stato girato con un drone. Il, che ha catturato l'attenzione del miliardario americano, offre una vista impressionante del Colosseo e Piazza Venezia. Il fotografo ringrazieràper la sua condivisione visto che gli ha dato un'eccezionale visibilità. pic.twitter.com/byYWtOsnUA —(@) November 22, 2024 Il fotografo si è detto orgoglioso del riconoscimento. "Sono davvero orgoglioso e soddisfatto del grande apprezzamento che ilda me realizzato suha ricevuto, al punto cheha deciso di condividerlo sul suo profilo - dice Peri - Questo gesto rappresenta per me un importante riconoscimento del valore delle immagini che ho catturato, capaci di mettere in risalto tutta la bellezza della nostra Capitale".