Incendio alle porte della città: escavatore in fiamme, indagini in corso

Tempo di lettura: < 1 minutoinnella tarda serata di ieri in contrada San Vitale a poche centinaia di metri dall’ingressoFondo VVitulanese.Gravemente danneggiata la cabina del mezzo che operava in un cantiere per una centrale elettrica a pannelli solari.I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per spegnere l’. Sul posto personalePolizia Scientifica eSquadra Mobile per effettuare i rilievi. Nessuna ipotesi viene esclusa circa le cause del rogo.L'articoloininproviene da Anteprima24.it.