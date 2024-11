Lanazione.it - Il dem Mazzeo: "Troppi cinque anni per avere giustizia"

"Impresentabile". A una manciata di giorni dal voto europeo che lo vedeva in corsa per Bruxelles Antonio, esponente di punta dei dem toscani e presidente del Consiglio regionale, si trovò tempo-zero a dover convivere con un abito cucitogli suo malgrado addosso. La sua colpa? Essere tra gli otto imputati nel processo per il crac del quotidiano l’Unità. Il 12 novembre scorso la sentenza di assoluzione del tribunale di Roma. "Ho grande rispetto per la commissione parlamentare antimafia, il suo lavoro è fondamentale e credo che vada rafforzato, – dice oggi – Ma da quella sede esce una relazione, che non è una legge o un atto normativo, a cui viene riconosciuto di fatto una sorta di limitazione dei diritti fondamentali sulla eleggibilità previsti dalla Costituzione". Ci spieghi meglio in relazione alla sua esperienza.