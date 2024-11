Ilnapolista.it - Il Barcellona in declino fisico e mentale: dal 2-0 sul Celta Vigo a 2-2 a 10 minuti dalla fine (Mundo Deportivo)

Leggi su Ilnapolista.it

Il Barça è riuscito a fare la cosa più difficile acontro il. Farsi rimontare a 10. Ha subito il pareggio all’85’, quando era in vantaggio di due gol. Un 2-2 che a Flick, allenatore blaugrana, è andato di traverso. Sono due punti persicapolista, come sottolinea anche Marca. Elparla di “” delche “ha guadagnato solo un punto nelle ultime sei“.L’eroicopareggia contro ila 10Due settimane fa, quando ilha perso 1-0 contro la Real Sociedad, si erano visti i difetti della squadra di Flick. Ieri sera, contro il, l’allenatore ha provato a colmarli e ci era pure riuscito. Ilè andato sul 2-0 anche se con qualche fatica. “Il Barça aveva parecchie difficoltà nel far iniziare l’azione da dietro a causa della pressione del”.