Top-games.it - I 5 MIGLIORI Videogiochi GRATIS su XBOX

Dopo le versioni PC e Playstation, ecco a voi i 5su. In questa lista, così come per PlayStation, abbiamo deciso di includere due giochi presenti nelGamePass. Tutti gli abbonati alla tariffa GamePass Ultimate avranno accesso a questi titoli già dal giorno del lancio, e potranno scaricarli e giocarli senza alcun costo aggiuntivo.Dauntless alla posizione numero 5 deisuDauntless è un videogioco che catapulta i giocatori in un mondo vibrante e selvaggio, dove abbracceranno la loro vocazione come cacciatori di mostri supremi. In questo titolo, vi immergerete in un’epica danza mortale tra l’umanità e le creature spaventose che ne minacciano l’esistenza.Preparatevi a un’esperienza di gioco multigiocatore online che offre combattimenti mozzafiato, dove la cooperazione è la chiave del successo.