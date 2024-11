Ilrestodelcarlino.it - Ha commosso il web: addio Concetta: “Grazie, ci hai toccato il cuore”

Bologna, 24 novembre 2024 – “Ciao, Concettella. Ci siamo voluti tanto bene”. Le parole di Danilo ’Maso’ Masotti (creatore degli Umarells) che diceall’adorata mamma, scomparsa ieri a 94 anni, diventata assieme a lui ‘famosa’ con dei video in chiave bolognese, hannoil web. Il post che l’ex blogger e scrittore le ha dedicato, nel giorno della scomparsa, ha registrato in breve decine di migliaia di commenti.simbolo di tante mamme e nonni con la demenza senile: una figura amatissima sui social in cui gran parte d’Italia si riconosceva. E a cui si era profondamente affezionata. Scrive Danilo: “A cosa stai pensando? A te. Queste sono state le ultime parole che mia mamma è riuscita a dire ieri sera, quando la situazione era già grave. Poi, il buio. È stata una notte lunghissima.