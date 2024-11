Anteprima24.it - FOTO/ Un calcio al sarcoma, uniti per la ricerca in ricordo di Antonio

Tempo di lettura: 4 minuti“Sei il mio arcobaleno”. Francesco, figlio diè davvero un arcobaleno: alla sua mamma gli occhi sorridevano quando lo ha visto dare ild’inizio ad un Torneo intitolato proprio adche purtroppo non poteva essere presente a contemplare lo spettacolo.Il Memorial “Caserta” è giunto ormai al suo terzo anno e ai campetti di Cretarossa c’era un pienone perché gli amici del 44enne beneventano scomparso proprio in questi giorni nel 2021 a causa di unasono davvero tanti ed hanno voluto onorarne la memoria con la partecipazione alla competizione amatoriale che sua sorella Anna ha pensato di organizzare anche per metabolizzare il dolore della perdita.Anna si è mobilitata anche quest’anno e per ricordaresi sono impegnati Associazioni, il Rotary Club, la Croce Rossa ed anche il Benevento, che del resto non poteva non essere presente tenuto conto della passione di, sempre esercitata nel corso della sua vita.