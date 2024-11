Metropolitanmagazine.it - Finale Coppa Davis: Berrettini vince, Italia 1-0 sull’Olanda, ora tocca a Sinner

L’oggi a Malaga sta disputando per la nona volta ladi, l’avversario è l’Olanda, già battuto un anno fa nei quarti die lo scorso settembre nella fase a gironi.àesono i singolaristi e proveranno a regalare all’il terzo titolo, sarebbe il secondo consecutivo.ha vinto 6-4 6-2 su van de Zandschulp e ora c’ècontro Griekspoor.Nelladicontro l’Olanda che si sta disputando a Malaga, Matteoil primo singolare e regala il punto dell’1-0 per l’. Il tennista romano si è imposto sull’orange Botic Van de Zandschulp (numero 80 del ranking) in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 18?. Nel secondo singolare in campo Jannik, numero uno al mondo, contro Tallon Griekspoor, numero 40 del ranking, sempre battuto dall’altoatesino nei cinque precedenti incontri.