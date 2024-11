Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Un sogno vincere il quarto titolo! Stagione impegnativa che mi ha insegnato tanto”

.e sono quattro! Maxcala il poker in fatto di titoli iridati proprio nella capitale del gioco d’azzardo. Nemmeno a farlo apposta. L’olandese, infatti, ha concluso al quinto posto il Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, centrando la matematica quarta affermazione consecutiva in carriera.Sul tracciato denominato Las Vegas Strip Circuit è arrivata una sontuosa doppietta della Mercedes con George Russell che ha preceduto Lewis Hamilton per 7.3 secondi, mentre ha completato il podio la prima Ferrari di Carlos Sainz a 11.9.il suo vicino di box Charles Leclerc a 14.2, mentre è quinto Maxa 16.5, autore di una gara solida condotta con estrema intelligenza.Al termine della gara sulla pista cittadina del Nevada, il quattro-volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito, oggi condotte davanti alla magnifica fontana dell’hotel Bellagio di Las Vegas: “Che dire? È stata davvero una lunga! Abbiamo iniziato in maniera fantastica vincendo gare una dietro l’altra in maniera anche semplice.