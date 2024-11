Tvpertutti.it - Classifica Ballando 23 novembre 2024: tre eliminati, Carlucci vs Mariotto

Leggi su Tvpertutti.it

La puntata dicon le Stelle si è aperta con lo spareggio tra Anna Lou Castoldi e Nikita Perrotti, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Con il 19% Sonia Bruganelli e Carlo Aloia sono stati; Simone Di Pasquale non ha voluto usare la Wild Card ovvero l'opzione che permette di salvare i concorrenti. Per l'ex moglie di Bonolis è stato un favore essere fatta fuori dal momento che già da tempo meditava di lasciare il programma. La puntata è proseguita con le esibizioni di tutti i concorrenti fino allo spareggio tra Tommaso Marini, Massimilino Ossini e Francesco Paolantoni. Con il 30% dei voti e il 24% dei voti ricevuti, Massimiliano Ossini e Francesco Paolantoni sono staticon le rispettive partner.Come di consueto, prima dello spareggio, è stata annunciata ladicon le Stelle con le posizioni date dalla somma dei voti della giuria:1° Federica Nargi e Luca Favilla 80 punti2° Federica Pellegrini e Angelo Madonia 68 punti3° Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli 55 punti4° Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti 47 punti5° Bianca Guaccero e Giovanni Pernice 46 punti6° Massimiliano Ossini e Verra Kinnunen 43 punti7° Tommaso Marini e Sophia Berto 41 punti8° Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina 31 puntiIl tesoretto di Alberto Matano, dato a Federica Pellegrini e Angelo Madonia, e di Rosella Erra, che ha scelto la coppia Federica Nargi e Luca Favilla, sommato al voto ricevuto dal pubblico social non ha ribaltato ladella puntata dicon le Stelleper quanto riguarda le posizioni ma solo i punteggi delle prime due posizioni:1° Federica Nargi e Luca Favilla 105 punti2° Federica Pellegrini e Angelo Madonia 93 punti3° Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli 55 punti4° Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti 47 punti5° Bianca Guaccero e Giovanni Pernice 46 punti6° Massimiliano Ossini e Verra Kinnunen 43 punti7° Tommaso Marini e Sophia Berto 41 punti8° Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina 31 puntiGuillermomette in imbarazzo Massimiliano Ossini aLa puntata del 23dicon le Stelle su Rai1 è stata teatro di un momento controverso che ha acceso il dibattito sia in studio che tra gli spettatori.