Cinema al TFF primo film di Gianluca Minucci | un monito all’Europa

Torino, 24 nov. (askanews) – Presentato in Concorso al 42esimo TorinoFestival, “Europa Centrale”, opera prima di. Un dramma ambientato nel 1940 che racconta il viaggio in treno di una coppia di comunisti che devono portare a termine una missione segreta affidatagli dal Comintern, nascondendosi dai fascisti. Unclaustrofobico, pervaso da un senso di angoscia, tra tradimenti e atmosfere cupissime, dove la violenza è fisica e psicologica e non c’è umanità. Il regista, alla sua opera prima, ha detto ad askanews di aver voluto fare questoquasi come undi oggi, per mostrare “la pericolosità di aderire a certe ideologie e di perdere qualsiasi occhio critico nei confronti di certe fedi politiche”. Inoltre, ha spiegato, “volevamo fare unprofondamente diverso, nella forma e nel linguaggio, per la regia espressionista ma anche per la recitazione, l’intento era fare una seduta psicoanalitica personale del Novecento”, ha raccontato.