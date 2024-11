Oasport.it - Chi ha vinto Coppa Davis e BJK Cup nello stesso anno? Le uniche 4 elette

L’Italia femminile hala Billie Jean King Cup 2024 di tennis, mentre la Nazionale maschile è in finale di: gli azzurri potrebbero centrare un’accoppiata storica, sfiorata nel 2023, con le donne fermatesi all’ultimoe che potrebbe invece concretizzarsi nella giornata odierna.Un evento, questo, frequente negli anni ’60 ed a cavallo tra ’70 ed ’80, quando a fare la voce grossa erano Stati Uniti ed Australia, diventato alla lunga sempre più difficile da centrare, ed in effetti accaduto soltanto un paio di volte negli ultimi 30 anni.Gli Stati Uniti hcentrato l’obiettivo in ben 7 occasioni (1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990), ma sono all’asciutto da oltre tre decenni. Alle loro spalle c’è l’Australia, capace dell’accoppiata in tre occasioni (1964, 1965, 1973), ma a digiuno da oltre mezzo secolo.